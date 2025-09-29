- 概要
BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th
BFS-PEの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり23.49の安値と23.49の高値で取引されました。
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100thダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BFS-PE株の現在の価格は？
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100thの株価は本日23.49です。0.13%内で取引され、前日の終値は23.46、取引量は1に達しました。BFS-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100thの株は配当を出しますか？
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100thの現在の価格は23.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.36%やUSDにも注目します。BFS-PEの動きはライブチャートで確認できます。
BFS-PE株を買う方法は？
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100thの株は現在23.49で購入可能です。注文は通常23.49または23.79付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BFS-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
BFS-PE株に投資する方法は？
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100thへの投資では、年間の値幅20.54 - 23.73と現在の23.49を考慮します。注文は多くの場合23.49や23.79で行われる前に、0.77%や14.36%と比較されます。BFS-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SAUL CENTERS, INC.の株の最高値は？
SAUL CENTERS, INC.の過去1年の最高値は23.73でした。20.54 - 23.73内で株価は大きく変動し、23.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100thのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SAUL CENTERS, INC.の株の最低値は？
SAUL CENTERS, INC.(BFS-PE)の年間最安値は20.54でした。現在の23.49や20.54 - 23.73と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BFS-PEの動きはライブチャートで確認できます。
BFS-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100thは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.46、14.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.46
- 始値
- 23.49
- 買値
- 23.49
- 買値
- 23.79
- 安値
- 23.49
- 高値
- 23.49
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 0.77%
- 6ヶ月の変化
- 14.36%
- 1年の変化
- 14.36%
