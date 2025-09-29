- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th
Курс BFS-PE за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.49, а максимальная — 23.49.
Следите за динамикой Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BFS-PE сегодня?
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) сегодня оценивается на уровне 23.49. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 23.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFS-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th?
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th в настоящее время оценивается в 23.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.36% и USD. Отслеживайте движения BFS-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции BFS-PE?
Вы можете купить акции Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) по текущей цене 23.49. Ордера обычно размещаются около 23.49 или 23.79, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFS-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BFS-PE?
Инвестирование в Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th предполагает учет годового диапазона 20.54 - 23.73 и текущей цены 23.49. Многие сравнивают 0.77% и 14.36% перед размещением ордеров на 23.49 или 23.79. Изучайте ежедневные изменения цены BFS-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SAUL CENTERS, INC.?
Самая высокая цена SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) за последний год составила 23.73. Акции заметно колебались в пределах 20.54 - 23.73, сравнение с 23.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SAUL CENTERS, INC.?
Самая низкая цена SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) за год составила 20.54. Сравнение с текущими 23.49 и 20.54 - 23.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFS-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BFS-PE?
В прошлом Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.46 и 14.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.46
- Open
- 23.49
- Bid
- 23.49
- Ask
- 23.79
- Low
- 23.49
- High
- 23.49
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 0.77%
- 6-месячное изменение
- 14.36%
- Годовое изменение
- 14.36%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%