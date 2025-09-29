КотировкиРазделы
BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th

23.49 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BFS-PE за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.49, а максимальная — 23.49.

Следите за динамикой Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BFS-PE сегодня?

Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) сегодня оценивается на уровне 23.49. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 23.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFS-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th?

Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th в настоящее время оценивается в 23.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.36% и USD. Отслеживайте движения BFS-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции BFS-PE?

Вы можете купить акции Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) по текущей цене 23.49. Ордера обычно размещаются около 23.49 или 23.79, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFS-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BFS-PE?

Инвестирование в Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th предполагает учет годового диапазона 20.54 - 23.73 и текущей цены 23.49. Многие сравнивают 0.77% и 14.36% перед размещением ордеров на 23.49 или 23.79. Изучайте ежедневные изменения цены BFS-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SAUL CENTERS, INC.?

Самая высокая цена SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) за последний год составила 23.73. Акции заметно колебались в пределах 20.54 - 23.73, сравнение с 23.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SAUL CENTERS, INC.?

Самая низкая цена SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) за год составила 20.54. Сравнение с текущими 23.49 и 20.54 - 23.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFS-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BFS-PE?

В прошлом Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.46 и 14.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.49 23.49
Годовой диапазон
20.54 23.73
Предыдущее закрытие
23.46
Open
23.49
Bid
23.49
Ask
23.79
Low
23.49
High
23.49
Объем
1
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
14.36%
Годовое изменение
14.36%
