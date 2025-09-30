- Übersicht
BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th
Der Wechselkurs von BFS-PE hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.49 bis zu einem Hoch von 23.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BFS-PE heute?
Die Aktie von Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) notiert heute bei 23.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.46 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BFS-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BFS-PE Dividenden?
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th wird derzeit mit 23.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BFS-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich BFS-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) zum aktuellen Kurs von 23.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.49 oder 23.79 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BFS-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BFS-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th müssen die jährliche Spanne 20.54 - 23.73 und der aktuelle Kurs 23.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.77% und 14.36%, bevor sie Orders zu 23.49 oder 23.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BFS-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SAUL CENTERS, INC.?
Der höchste Kurs von SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) im vergangenen Jahr lag bei 23.73. Innerhalb von 20.54 - 23.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SAUL CENTERS, INC.?
Der niedrigste Kurs von SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) im Laufe des Jahres betrug 20.54. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.49 und der Spanne 20.54 - 23.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BFS-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BFS-PE statt?
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.46 und 14.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.46
- Eröffnung
- 23.49
- Bid
- 23.49
- Ask
- 23.79
- Tief
- 23.49
- Hoch
- 23.49
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 0.77%
- 6-Monatsänderung
- 14.36%
- Jahresänderung
- 14.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4