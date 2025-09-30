KurseKategorien
Währungen / BFS-PE
Zurück zum Aktien

BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th

23.49 USD 0.03 (0.13%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BFS-PE hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.49 bis zu einem Hoch von 23.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BFS-PE heute?

Die Aktie von Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) notiert heute bei 23.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.46 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BFS-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BFS-PE Dividenden?

Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th wird derzeit mit 23.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BFS-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich BFS-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) zum aktuellen Kurs von 23.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.49 oder 23.79 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BFS-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BFS-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th müssen die jährliche Spanne 20.54 - 23.73 und der aktuelle Kurs 23.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.77% und 14.36%, bevor sie Orders zu 23.49 oder 23.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BFS-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SAUL CENTERS, INC.?

Der höchste Kurs von SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) im vergangenen Jahr lag bei 23.73. Innerhalb von 20.54 - 23.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SAUL CENTERS, INC.?

Der niedrigste Kurs von SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) im Laufe des Jahres betrug 20.54. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.49 und der Spanne 20.54 - 23.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BFS-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BFS-PE statt?

Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.46 und 14.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.49 23.49
Jahresspanne
20.54 23.73
Vorheriger Schlusskurs
23.46
Eröffnung
23.49
Bid
23.49
Ask
23.79
Tief
23.49
Hoch
23.49
Volumen
1
Tagesänderung
0.13%
Monatsänderung
0.77%
6-Monatsänderung
14.36%
Jahresänderung
14.36%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4