BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th
Il tasso di cambio BFS-PE ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.49 e ad un massimo di 23.49.
Segui le dinamiche di Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BFS-PE oggi?
Oggi le azioni Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th sono prezzate a 23.49. Viene scambiato all'interno di 0.13%, la chiusura di ieri è stata 23.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BFS-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th pagano dividendi?
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th è attualmente valutato a 23.49. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BFS-PE.
Come acquistare azioni BFS-PE?
Puoi acquistare azioni Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th al prezzo attuale di 23.49. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.49 o 23.79, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BFS-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BFS-PE?
Investire in Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th implica considerare l'intervallo annuale 20.54 - 23.73 e il prezzo attuale 23.49. Molti confrontano 0.77% e 14.36% prima di effettuare ordini su 23.49 o 23.79. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BFS-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SAUL CENTERS, INC.?
Il prezzo massimo di SAUL CENTERS, INC. nell'ultimo anno è stato 23.73. All'interno di 20.54 - 23.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SAUL CENTERS, INC.?
Il prezzo più basso di SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) nel corso dell'anno è stato 20.54. Confrontandolo con gli attuali 23.49 e 20.54 - 23.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BFS-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BFS-PE?
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.46 e 14.36%.
- Chiusura Precedente
- 23.46
- Apertura
- 23.49
- Bid
- 23.49
- Ask
- 23.79
- Minimo
- 23.49
- Massimo
- 23.49
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- 0.77%
- Variazione Semestrale
- 14.36%
- Variazione Annuale
- 14.36%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4