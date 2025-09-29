报价部分
货币 / BFS-PE
回到股票

BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th

23.49 USD 0.03 (0.13%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BFS-PE汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.49和高点23.49进行交易。

关注Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BFS-PE股票今天的价格是多少？

Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th股票今天的定价为23.49。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为23.46，交易量达到1。BFS-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th股票是否支付股息？

Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th目前的价值为23.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.36%和USD。实时查看图表以跟踪BFS-PE走势。

如何购买BFS-PE股票？

您可以以23.49的当前价格购买Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th股票。订单通常设置在23.49或23.79附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BFS-PE的实时图表更新。

如何投资BFS-PE股票？

投资Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th需要考虑年度范围20.54 - 23.73和当前价格23.49。许多人在以23.49或23.79下订单之前，会比较0.77%和。实时查看BFS-PE价格图表，了解每日变化。

SAUL CENTERS, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SAUL CENTERS, INC.的最高价格是23.73。在20.54 - 23.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th的绩效。

SAUL CENTERS, INC.股票的最低价格是多少？

SAUL CENTERS, INC.（BFS-PE）的最低价格为20.54。将其与当前的23.49和20.54 - 23.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFS-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BFS-PE股票是什么时候拆分的？

Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.46和14.36%中可见。

日范围
23.49 23.49
年范围
20.54 23.73
前一天收盘价
23.46
开盘价
23.49
卖价
23.49
买价
23.79
最低价
23.49
最高价
23.49
交易量
1
日变化
0.13%
月变化
0.77%
6个月变化
14.36%
年变化
14.36%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值