BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th
今日BFS-PE汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.49和高点23.49进行交易。
关注Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BFS-PE股票今天的价格是多少？
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th股票今天的定价为23.49。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为23.46，交易量达到1。BFS-PE的实时价格图表显示了这些更新。
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th股票是否支付股息？
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th目前的价值为23.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.36%和USD。实时查看图表以跟踪BFS-PE走势。
如何购买BFS-PE股票？
您可以以23.49的当前价格购买Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th股票。订单通常设置在23.49或23.79附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BFS-PE的实时图表更新。
如何投资BFS-PE股票？
投资Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th需要考虑年度范围20.54 - 23.73和当前价格23.49。许多人在以23.49或23.79下订单之前，会比较0.77%和。实时查看BFS-PE价格图表，了解每日变化。
SAUL CENTERS, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SAUL CENTERS, INC.的最高价格是23.73。在20.54 - 23.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th的绩效。
SAUL CENTERS, INC.股票的最低价格是多少？
SAUL CENTERS, INC.（BFS-PE）的最低价格为20.54。将其与当前的23.49和20.54 - 23.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFS-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BFS-PE股票是什么时候拆分的？
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.46和14.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.46
- 开盘价
- 23.49
- 卖价
- 23.49
- 买价
- 23.79
- 最低价
- 23.49
- 最高价
- 23.49
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.77%
- 6个月变化
- 14.36%
- 年变化
- 14.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值