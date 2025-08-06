Moedas / BEAM
BEAM: Beam Therapeutics Inc
24.23 USD 1.78 (7.93%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BEAM para hoje mudou para 7.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.00 e o mais alto foi 24.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Beam Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BEAM Notícias
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- ETF da Cathie Wood foca em compras de ações CRSP e BEAM
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on CRSP, BEAM stock buys
- ETFs da ARK de Cathie Wood compram AMD e vendem ações da Tempus
- Ações da Beam Therapeutics mantêm recomendação de compra pela H.C. Wainwright
- Beam Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on pipeline progress
- Why Is Allogene Therapeutics (ALLO) Up 9.4% Since Last Earnings Report?
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- CRSP vs. BEAM: Which Gene Editing Stock Holds More Potential Right Now?
- CRISPR Therapeutics Gains 41.4% in 3 Months: How to Play the Stock
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Beam Therapeutics stock
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- Pfizer's Investigational Drug Flunks Late-Stage For Sickle Cell Disease - Pfizer (NYSE:PFE)
- Beam Therapeutics stock surges after FDA grants RMAT designation
- FDA grants RMAT designation to Beam Therapeutics’ sickle cell therapy
- Can Rising Casgevy Sales Aid CRISPR Therapeutics Post Q2 Earnings?
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- BEAM's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Mark
Faixa diária
23.00 24.35
Faixa anual
13.52 35.25
- Fechamento anterior
- 22.45
- Open
- 23.21
- Bid
- 24.23
- Ask
- 24.53
- Low
- 23.00
- High
- 24.35
- Volume
- 2.905 K
- Mudança diária
- 7.93%
- Mudança mensal
- 49.66%
- Mudança de 6 meses
- 25.22%
- Mudança anual
- -0.70%
