시세섹션
통화 / BEAM
주식로 돌아가기

BEAM: Beam Therapeutics Inc

24.32 USD 0.78 (3.11%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BEAM 환율이 오늘 -3.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.11이고 고가는 25.69이었습니다.

Beam Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BEAM News

일일 변동 비율
24.11 25.69
년간 변동
13.52 35.25
이전 종가
25.10
시가
25.39
Bid
24.32
Ask
24.62
저가
24.11
고가
25.69
볼륨
7.114 K
일일 변동
-3.11%
월 변동
50.22%
6개월 변동
25.68%
년간 변동율
-0.33%
20 9월, 토요일