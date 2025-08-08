CotizacionesSecciones
Divisas / BEAM
Volver a Acciones

BEAM: Beam Therapeutics Inc

22.45 USD 0.46 (2.01%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BEAM de hoy ha cambiado un -2.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.92, mientras que el máximo ha alcanzado 23.56.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Beam Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BEAM News

Rango diario
21.92 23.56
Rango anual
13.52 35.25
Cierres anteriores
22.91
Open
23.00
Bid
22.45
Ask
22.75
Low
21.92
High
23.56
Volumen
9.778 K
Cambio diario
-2.01%
Cambio mensual
38.67%
Cambio a 6 meses
16.02%
Cambio anual
-7.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B