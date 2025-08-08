クォートセクション
通貨 / BEAM
BEAM: Beam Therapeutics Inc

25.10 USD 2.65 (11.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BEAMの今日の為替レートは、11.80%変化しました。日中、通貨は1あたり23.00の安値と25.12の高値で取引されました。

Beam Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
23.00 25.12
1年のレンジ
13.52 35.25
以前の終値
22.45
始値
23.21
買値
25.10
買値
25.40
安値
23.00
高値
25.12
出来高
8.119 K
1日の変化
11.80%
1ヶ月の変化
55.03%
6ヶ月の変化
29.72%
1年の変化
2.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K