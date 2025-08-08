通貨 / BEAM
BEAM: Beam Therapeutics Inc
25.10 USD 2.65 (11.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BEAMの今日の為替レートは、11.80%変化しました。日中、通貨は1あたり23.00の安値と25.12の高値で取引されました。
Beam Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BEAM News
- 3 Promising Genomics & Synthetic Biology Stocks in Spotlight in 2025
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- キャシー・ウッドのARK ETF、CRSPとBEAM株の買い付けに注力
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on CRSP, BEAM stock buys
- キャシー・ウッドのARK ETF、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ株を買い、テンパス株を売却
- Beam Therapeutics株、H.C.ウェインライトがパイプライン進捗で買い推奨を維持
- Beam Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on pipeline progress
- Why Is Allogene Therapeutics (ALLO) Up 9.4% Since Last Earnings Report?
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- CRSP vs. BEAM: Which Gene Editing Stock Holds More Potential Right Now?
- CRISPR Therapeutics Gains 41.4% in 3 Months: How to Play the Stock
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Beam Therapeutics stock
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- Pfizer's Investigational Drug Flunks Late-Stage For Sickle Cell Disease - Pfizer (NYSE:PFE)
- Beam Therapeutics stock surges after FDA grants RMAT designation
- FDA grants RMAT designation to Beam Therapeutics’ sickle cell therapy
- Can Rising Casgevy Sales Aid CRISPR Therapeutics Post Q2 Earnings?
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
1日のレンジ
23.00 25.12
1年のレンジ
13.52 35.25
- 以前の終値
- 22.45
- 始値
- 23.21
- 買値
- 25.10
- 買値
- 25.40
- 安値
- 23.00
- 高値
- 25.12
- 出来高
- 8.119 K
- 1日の変化
- 11.80%
- 1ヶ月の変化
- 55.03%
- 6ヶ月の変化
- 29.72%
- 1年の変化
- 2.87%
