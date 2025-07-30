Валюты / BEAM
BEAM: Beam Therapeutics Inc
22.91 USD 1.63 (7.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BEAM за сегодня изменился на 7.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.81, а максимальная — 23.19.
Следите за динамикой Beam Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BEAM
Дневной диапазон
20.81 23.19
Годовой диапазон
13.52 35.25
- Предыдущее закрытие
- 21.28
- Open
- 21.31
- Bid
- 22.91
- Ask
- 23.21
- Low
- 20.81
- High
- 23.19
- Объем
- 8.036 K
- Дневное изменение
- 7.66%
- Месячное изменение
- 41.51%
- 6-месячное изменение
- 18.40%
- Годовое изменение
- -6.11%
