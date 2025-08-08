Währungen / BEAM
BEAM: Beam Therapeutics Inc
25.10 USD 2.65 (11.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BEAM hat sich für heute um 11.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.00 bis zu einem Hoch von 25.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Beam Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BEAM News
- 3 Promising Genomics & Synthetic Biology Stocks in Spotlight in 2025
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- Cathie Woods ARK ETF fokussiert sich auf Zukäufe bei CRSP und BEAM/n
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on CRSP, BEAM stock buys
- ARK Invest: Cathie Wood setzt auf AMD und trennt sich von Tempus AI
- Fortschritte in der Pipeline: H.C. Wainwright bestätigt "Buy"-Rating für Beam Therapeutics
- Beam Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on pipeline progress
- Why Is Allogene Therapeutics (ALLO) Up 9.4% Since Last Earnings Report?
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- CRSP vs. BEAM: Which Gene Editing Stock Holds More Potential Right Now?
- CRISPR Therapeutics Gains 41.4% in 3 Months: How to Play the Stock
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Beam Therapeutics stock
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- Pfizer's Investigational Drug Flunks Late-Stage For Sickle Cell Disease - Pfizer (NYSE:PFE)
- Beam Therapeutics stock surges after FDA grants RMAT designation
- FDA grants RMAT designation to Beam Therapeutics’ sickle cell therapy
- Can Rising Casgevy Sales Aid CRISPR Therapeutics Post Q2 Earnings?
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
Tagesspanne
23.00 25.12
Jahresspanne
13.52 35.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.45
- Eröffnung
- 23.21
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Tief
- 23.00
- Hoch
- 25.12
- Volumen
- 8.119 K
- Tagesänderung
- 11.80%
- Monatsänderung
- 55.03%
- 6-Monatsänderung
- 29.72%
- Jahresänderung
- 2.87%
