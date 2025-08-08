KurseKategorien
BEAM: Beam Therapeutics Inc

25.10 USD 2.65 (11.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BEAM hat sich für heute um 11.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.00 bis zu einem Hoch von 25.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Beam Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.00 25.12
Jahresspanne
13.52 35.25
Vorheriger Schlusskurs
22.45
Eröffnung
23.21
Bid
25.10
Ask
25.40
Tief
23.00
Hoch
25.12
Volumen
8.119 K
Tagesänderung
11.80%
Monatsänderung
55.03%
6-Monatsänderung
29.72%
Jahresänderung
2.87%
