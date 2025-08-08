Valute / BEAM
BEAM: Beam Therapeutics Inc
24.32 USD 0.78 (3.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BEAM ha avuto una variazione del -3.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.11 e ad un massimo di 25.69.
Segui le dinamiche di Beam Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BEAM News
Intervallo Giornaliero
24.11 25.69
Intervallo Annuale
13.52 35.25
- Chiusura Precedente
- 25.10
- Apertura
- 25.39
- Bid
- 24.32
- Ask
- 24.62
- Minimo
- 24.11
- Massimo
- 25.69
- Volume
- 7.114 K
- Variazione giornaliera
- -3.11%
- Variazione Mensile
- 50.22%
- Variazione Semestrale
- 25.68%
- Variazione Annuale
- -0.33%
20 settembre, sabato