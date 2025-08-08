QuotazioniSezioni
Valute / BEAM
BEAM: Beam Therapeutics Inc

24.32 USD 0.78 (3.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BEAM ha avuto una variazione del -3.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.11 e ad un massimo di 25.69.

Segui le dinamiche di Beam Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.11 25.69
Intervallo Annuale
13.52 35.25
Chiusura Precedente
25.10
Apertura
25.39
Bid
24.32
Ask
24.62
Minimo
24.11
Massimo
25.69
Volume
7.114 K
Variazione giornaliera
-3.11%
Variazione Mensile
50.22%
Variazione Semestrale
25.68%
Variazione Annuale
-0.33%
20 settembre, sabato