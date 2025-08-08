Devises / BEAM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BEAM: Beam Therapeutics Inc
24.32 USD 0.78 (3.11%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BEAM a changé de -3.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.11 et à un maximum de 25.69.
Suivez la dynamique Beam Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEAM Nouvelles
- 3 Promising Genomics & Synthetic Biology Stocks in Spotlight in 2025
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- L’ETF ARK de Cathie Wood se concentre sur l’achat d’actions CRSP et BEAM
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on CRSP, BEAM stock buys
- Les ETF ARK de Cathie Wood achètent AMD et vendent des actions Tempus
- L’action Beam Therapeutics conserve sa recommandation d’achat chez H.C. Wainwright
- Beam Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on pipeline progress
- Why Is Allogene Therapeutics (ALLO) Up 9.4% Since Last Earnings Report?
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- CRSP vs. BEAM: Which Gene Editing Stock Holds More Potential Right Now?
- CRISPR Therapeutics Gains 41.4% in 3 Months: How to Play the Stock
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Beam Therapeutics stock
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- Pfizer's Investigational Drug Flunks Late-Stage For Sickle Cell Disease - Pfizer (NYSE:PFE)
- Beam Therapeutics stock surges after FDA grants RMAT designation
- FDA grants RMAT designation to Beam Therapeutics’ sickle cell therapy
- Can Rising Casgevy Sales Aid CRISPR Therapeutics Post Q2 Earnings?
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
Range quotidien
24.11 25.69
Range Annuel
13.52 35.25
- Clôture Précédente
- 25.10
- Ouverture
- 25.39
- Bid
- 24.32
- Ask
- 24.62
- Plus Bas
- 24.11
- Plus Haut
- 25.69
- Volume
- 7.114 K
- Changement quotidien
- -3.11%
- Changement Mensuel
- 50.22%
- Changement à 6 Mois
- 25.68%
- Changement Annuel
- -0.33%
20 septembre, samedi