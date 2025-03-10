- Visão do mercado
BDJ: Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust
A taxa do BDJ para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.08 e o mais alto foi 9.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BDJ hoje?
Hoje Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) está avaliado em 9.13. O instrumento é negociado dentro de 9.08 - 9.15, o fechamento de ontem foi 9.13, e o volume de negociação atingiu 421. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BDJ em tempo real.
As ações de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust pagam dividendos?
Atualmente Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust está avaliado em 9.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.34% e USD. Monitore os movimentos de BDJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BDJ?
Você pode comprar ações de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) pelo preço atual 9.13. Ordens geralmente são executadas perto de 9.13 ou 9.43, enquanto 421 e 0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BDJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BDJ?
Investir em Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust envolve considerar a faixa anual 7.16 - 9.15 e o preço atual 9.13. Muitos comparam 0.88% e 10.13% antes de enviar ordens em 9.13 ou 9.43. Estude as mudanças diárias de preço de BDJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust?
O maior preço de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) no último ano foi 9.15. As ações oscilaram bastante dentro de 7.16 - 9.15, e a comparação com 9.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust?
O menor preço de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) no ano foi 7.16. A comparação com o preço atual 9.13 e 7.16 - 9.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BDJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BDJ?
No passado Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.13 e 4.34% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.13
- Open
- 9.10
- Bid
- 9.13
- Ask
- 9.43
- Low
- 9.08
- High
- 9.15
- Volume
- 421
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.88%
- Mudança de 6 meses
- 10.13%
- Mudança anual
- 4.34%