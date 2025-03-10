- 概要
BDJ: Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり9.08の安値と9.15の高値で取引されました。
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BDJ株の現在の価格は？
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustの株価は本日9.13です。9.08 - 9.15内で取引され、前日の終値は9.13、取引量は421に達しました。BDJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustの株は配当を出しますか？
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustの現在の価格は9.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.34%やUSDにも注目します。BDJの動きはライブチャートで確認できます。
BDJ株を買う方法は？
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustの株は現在9.13で購入可能です。注文は通常9.13または9.43付近で行われ、421や0.33%が市場の動きを示します。BDJの最新情報はライブチャートで確認できます。
BDJ株に投資する方法は？
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustへの投資では、年間の値幅7.16 - 9.15と現在の9.13を考慮します。注文は多くの場合9.13や9.43で行われる前に、0.88%や10.13%と比較されます。BDJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustの株の最高値は？
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustの過去1年の最高値は9.15でした。7.16 - 9.15内で株価は大きく変動し、9.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustの株の最低値は？
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust(BDJ)の年間最安値は7.16でした。現在の9.13や7.16 - 9.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BDJの動きはライブチャートで確認できます。
BDJの株式分割はいつ行われましたか？
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.13、4.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 9.13
- 始値
- 9.10
- 買値
- 9.13
- 買値
- 9.43
- 安値
- 9.08
- 高値
- 9.15
- 出来高
- 421
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.88%
- 6ヶ月の変化
- 10.13%
- 1年の変化
- 4.34%