BDJ: Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust
Le taux de change de BDJ a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.04 et à un maximum de 9.10.
Suivez la dynamique Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BDJ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BDJ aujourd'hui ?
L'action Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust est cotée à 9.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.44%, a clôturé hier à 9.05 et son volume d'échange a atteint 506. Le graphique en temps réel du cours de BDJ présente ces mises à jour.
L'action Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust verse-t-elle des dividendes ?
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust est actuellement valorisé à 9.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BDJ.
Comment acheter des actions BDJ ?
Vous pouvez acheter des actions Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust au cours actuel de 9.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.09 ou de 9.39, le 506 et le 0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BDJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BDJ ?
Investir dans Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.16 - 9.11 et le prix actuel 9.09. Beaucoup comparent 1.11% et 5.21% avant de passer des ordres à 9.09 ou 9.39. Consultez le graphique du cours de BDJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust ?
Le cours le plus élevé de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust l'année dernière était 9.11. Au cours de 7.16 - 9.11, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust ?
Le cours le plus bas de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) sur l'année a été 7.16. Sa comparaison avec 9.09 et 7.16 - 9.11 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BDJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BDJ a-t-elle été divisée ?
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.05 et 4.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.05
- Ouverture
- 9.07
- Bid
- 9.09
- Ask
- 9.39
- Plus Bas
- 9.04
- Plus Haut
- 9.10
- Volume
- 506
- Changement quotidien
- 0.44%
- Changement Mensuel
- 1.11%
- Changement à 6 Mois
- 5.21%
- Changement Annuel
- 4.84%
