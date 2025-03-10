- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BDJ: Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust
El tipo de cambio de BDJ de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.08, mientras que el máximo ha alcanzado 9.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDJ News
- BlackRock Enhanced Equity Div Trust stock hits 52-week high at $9.11
- BDJ: A Defensive Income Fund For Investors Seeking Reliability (NYSE:BDJ)
- BlackRock Enhanced Equity Div Trust stock hits 52-week high at $9.10
- BlackRock Enhanced Equity Div Trust stock hits 52-week high at $9.07
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- BDJ: Attractive Monthly Distribution At A Discount
- BDJ: Discount Narrows But Still Worth Holding For Steady Monthly Distribution
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BDJ hoy?
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) se evalúa hoy en 9.13. El instrumento se negocia dentro de 9.08 - 9.15; el cierre de ayer ha sido 9.13 y el volumen comercial ha alcanzado 421. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BDJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust?
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust se evalúa actualmente en 9.13. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.34% y USD. Monitoree los movimientos de BDJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BDJ?
Puede comprar acciones de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) al precio actual de 9.13. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.13 o 9.43, mientras que 421 y 0.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BDJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BDJ?
Invertir en Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust implica tener en cuenta el rango anual 7.16 - 9.15 y el precio actual 9.13. Muchos comparan 0.88% y 10.13% antes de colocar órdenes en 9.13 o 9.43. Estudie los cambios diarios de precios de BDJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust?
El precio más alto de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) en el último año ha sido 9.15. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.16 - 9.15, una comparación con 9.13 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust?
El precio más bajo de Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) para el año ha sido 7.16. La comparación con los actuales 9.13 y 7.16 - 9.15 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BDJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BDJ?
En el pasado, Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.13 y 4.34% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 9.13
- Open
- 9.10
- Bid
- 9.13
- Ask
- 9.43
- Low
- 9.08
- High
- 9.15
- Volumen
- 421
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.88%
- Cambio a 6 meses
- 10.13%
- Cambio anual
- 4.34%