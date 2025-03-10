- Übersicht
BDJ: Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust
Der Wechselkurs von BDJ hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.08 bis zu einem Hoch von 9.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BDJ heute?
Die Aktie von Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) notiert heute bei 9.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.08 - 9.15 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.13 und das Handelsvolumen erreichte 421. Das Live-Chart von BDJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BDJ Dividenden?
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust wird derzeit mit 9.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BDJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BDJ-Aktien?
Sie können Aktien von Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) zum aktuellen Kurs von 9.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.13 oder 9.43 platziert, während 421 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BDJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BDJ-Aktien?
Bei einer Investition in Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust müssen die jährliche Spanne 7.16 - 9.15 und der aktuelle Kurs 9.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.88% und 10.13%, bevor sie Orders zu 9.13 oder 9.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BDJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust?
Der höchste Kurs von Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) im vergangenen Jahr lag bei 9.15. Innerhalb von 7.16 - 9.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust?
Der niedrigste Kurs von Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) im Laufe des Jahres betrug 7.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.13 und der Spanne 7.16 - 9.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BDJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BDJ statt?
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.13 und 4.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.13
- Eröffnung
- 9.10
- Bid
- 9.13
- Ask
- 9.43
- Tief
- 9.08
- Hoch
- 9.15
- Volumen
- 421
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- 10.13%
- Jahresänderung
- 4.34%