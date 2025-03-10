Валюты / BDJ
BDJ: Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust
8.99 USD 0.04 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BDJ за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.99, а максимальная — 9.03.
Следите за динамикой Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.99 9.03
Годовой диапазон
7.16 9.11
- Предыдущее закрытие
- 9.03
- Open
- 9.02
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.99
- High
- 9.03
- Объем
- 299
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 4.05%
- Годовое изменение
- 3.69%
