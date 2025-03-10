货币 / BDJ
BDJ: Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust
8.99 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BDJ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点8.98和高点9.02进行交易。
关注Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BDJ新闻
- BlackRock Enhanced Equity Div Trust stock hits 52-week high at $9.10
- BlackRock Enhanced Equity Div Trust stock hits 52-week high at $9.07
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- BDJ: Attractive Monthly Distribution At A Discount
- BDJ: Discount Narrows But Still Worth Holding For Steady Monthly Distribution
日范围
8.98 9.02
年范围
7.16 9.11
- 前一天收盘价
- 8.99
- 开盘价
- 9.00
- 卖价
- 8.99
- 买价
- 9.29
- 最低价
- 8.98
- 最高价
- 9.02
- 交易量
- 499
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 4.05%
- 年变化
- 3.69%
