- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BDJ: Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust
Il tasso di cambio BDJ ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.04 e ad un massimo di 9.10.
Segui le dinamiche di Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDJ News
- BlackRock Enhanced Equity Div Trust stock hits 52-week high at $9.11
- BDJ: A Defensive Income Fund For Investors Seeking Reliability (NYSE:BDJ)
- BlackRock Enhanced Equity Div Trust stock hits 52-week high at $9.10
- BlackRock Enhanced Equity Div Trust stock hits 52-week high at $9.07
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- BDJ: Attractive Monthly Distribution At A Discount
- BDJ: Discount Narrows But Still Worth Holding For Steady Monthly Distribution
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BDJ oggi?
Oggi le azioni Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust sono prezzate a 9.09. Viene scambiato all'interno di 0.44%, la chiusura di ieri è stata 9.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 506. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BDJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust pagano dividendi?
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust è attualmente valutato a 9.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BDJ.
Come acquistare azioni BDJ?
Puoi acquistare azioni Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust al prezzo attuale di 9.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.09 o 9.39, mentre 506 e 0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BDJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BDJ?
Investire in Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust implica considerare l'intervallo annuale 7.16 - 9.11 e il prezzo attuale 9.09. Molti confrontano 1.11% e 5.21% prima di effettuare ordini su 9.09 o 9.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BDJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust?
Il prezzo massimo di Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust nell'ultimo anno è stato 9.11. All'interno di 7.16 - 9.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust?
Il prezzo più basso di Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) nel corso dell'anno è stato 7.16. Confrontandolo con gli attuali 9.09 e 7.16 - 9.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BDJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BDJ?
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.05 e 4.84%.
- Chiusura Precedente
- 9.05
- Apertura
- 9.07
- Bid
- 9.09
- Ask
- 9.39
- Minimo
- 9.04
- Massimo
- 9.10
- Volume
- 506
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- 1.11%
- Variazione Semestrale
- 5.21%
- Variazione Annuale
- 4.84%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8