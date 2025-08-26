- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF
A taxa do BBRE para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.76 e o mais alto foi 95.01.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBRE Notícias
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Echoes Of Earlier Easing
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Calm Before The Cut
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBRE hoje?
Hoje JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) está avaliado em 94.90. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 94.72, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBRE em tempo real.
As ações de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF pagam dividendos?
Atualmente JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF está avaliado em 94.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.35% e USD. Monitore os movimentos de BBRE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBRE?
Você pode comprar ações de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) pelo preço atual 94.90. Ordens geralmente são executadas perto de 94.90 ou 95.20, enquanto 7 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBRE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBRE?
Investir em JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF envolve considerar a faixa anual 80.62 - 103.37 e o preço atual 94.90. Muitos comparam 0.60% e 2.04% antes de enviar ordens em 94.90 ou 95.20. Estude as mudanças diárias de preço de BBRE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?
O maior preço de JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) no último ano foi 103.37. As ações oscilaram bastante dentro de 80.62 - 103.37, e a comparação com 94.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?
O menor preço de JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) no ano foi 80.62. A comparação com o preço atual 94.90 e 80.62 - 103.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBRE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBRE?
No passado JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 94.72 e -5.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 94.72
- Open
- 94.90
- Bid
- 94.90
- Ask
- 95.20
- Low
- 94.76
- High
- 95.01
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 0.60%
- Mudança de 6 meses
- 2.04%
- Mudança anual
- -5.35%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8