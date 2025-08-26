CotaçõesSeções
BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

94.90 USD 0.18 (0.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BBRE para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.76 e o mais alto foi 95.01.

Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BBRE Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BBRE hoje?

Hoje JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) está avaliado em 94.90. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 94.72, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBRE em tempo real.

As ações de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF pagam dividendos?

Atualmente JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF está avaliado em 94.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.35% e USD. Monitore os movimentos de BBRE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BBRE?

Você pode comprar ações de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) pelo preço atual 94.90. Ordens geralmente são executadas perto de 94.90 ou 95.20, enquanto 7 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBRE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BBRE?

Investir em JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF envolve considerar a faixa anual 80.62 - 103.37 e o preço atual 94.90. Muitos comparam 0.60% e 2.04% antes de enviar ordens em 94.90 ou 95.20. Estude as mudanças diárias de preço de BBRE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?

O maior preço de JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) no último ano foi 103.37. As ações oscilaram bastante dentro de 80.62 - 103.37, e a comparação com 94.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?

O menor preço de JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) no ano foi 80.62. A comparação com o preço atual 94.90 e 80.62 - 103.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBRE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBRE?

No passado JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 94.72 e -5.35% após os eventos corporativos.

Faixa diária
94.76 95.01
Faixa anual
80.62 103.37
Fechamento anterior
94.72
Open
94.90
Bid
94.90
Ask
95.20
Low
94.76
High
95.01
Volume
7
Mudança diária
0.19%
Mudança mensal
0.60%
Mudança de 6 meses
2.04%
Mudança anual
-5.35%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8