BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

94.80 USD 0.08 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBRE汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点94.80和高点94.90进行交易。

关注JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BBRE新闻

常见问题解答

BBRE股票今天的价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF股票今天的定价为94.80。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为94.72，交易量达到2。BBRE的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF股票是否支付股息？

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF目前的价值为94.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.45%和USD。实时查看图表以跟踪BBRE走势。

如何购买BBRE股票？

您可以以94.80的当前价格购买JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF股票。订单通常设置在94.80或95.10附近，而2和-0.11%显示市场活动。立即关注BBRE的实时图表更新。

如何投资BBRE股票？

投资JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF需要考虑年度范围80.62 - 103.37和当前价格94.80。许多人在以94.80或95.10下订单之前，会比较0.50%和。实时查看BBRE价格图表，了解每日变化。

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF的最高价格是103.37。在80.62 - 103.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF的绩效。

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF（BBRE）的最低价格为80.62。将其与当前的94.80和80.62 - 103.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBRE股票是什么时候拆分的？

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.72和-5.45%中可见。

日范围
94.80 94.90
年范围
80.62 103.37
前一天收盘价
94.72
开盘价
94.90
卖价
94.80
买价
95.10
最低价
94.80
最高价
94.90
交易量
2
日变化
0.08%
月变化
0.50%
6个月变化
1.94%
年变化
-5.45%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8