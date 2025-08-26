BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF
今日BBRE汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点94.80和高点94.90进行交易。
关注JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBRE新闻
常见问题解答
BBRE股票今天的价格是多少？
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF股票今天的定价为94.80。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为94.72，交易量达到2。BBRE的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF股票是否支付股息？
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF目前的价值为94.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.45%和USD。实时查看图表以跟踪BBRE走势。
如何购买BBRE股票？
您可以以94.80的当前价格购买JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF股票。订单通常设置在94.80或95.10附近，而2和-0.11%显示市场活动。立即关注BBRE的实时图表更新。
如何投资BBRE股票？
投资JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF需要考虑年度范围80.62 - 103.37和当前价格94.80。许多人在以94.80或95.10下订单之前，会比较0.50%和。实时查看BBRE价格图表，了解每日变化。
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF的最高价格是103.37。在80.62 - 103.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF的绩效。
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF（BBRE）的最低价格为80.62。将其与当前的94.80和80.62 - 103.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBRE股票是什么时候拆分的？
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.72和-5.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 94.72
- 开盘价
- 94.90
- 卖价
- 94.80
- 买价
- 95.10
- 最低价
- 94.80
- 最高价
- 94.90
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- 1.94%
- 年变化
- -5.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8