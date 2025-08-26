CotizacionesSecciones
Divisas / BBRE
Volver a Acciones

BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

94.80 USD 0.08 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BBRE de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 94.80, mientras que el máximo ha alcanzado 94.90.

Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBRE News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BBRE hoy?

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) se evalúa hoy en 94.80. El instrumento se negocia dentro de 0.08%; el cierre de ayer ha sido 94.72 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBRE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF?

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF se evalúa actualmente en 94.80. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -5.45% y USD. Monitoree los movimientos de BBRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BBRE?

Puede comprar acciones de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) al precio actual de 94.80. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 94.80 o 95.10, mientras que 2 y -0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BBRE?

Invertir en JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF implica tener en cuenta el rango anual 80.62 - 103.37 y el precio actual 94.80. Muchos comparan 0.50% y 1.94% antes de colocar órdenes en 94.80 o 95.10. Estudie los cambios diarios de precios de BBRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?

El precio más alto de JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) en el último año ha sido 103.37. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 80.62 - 103.37, una comparación con 94.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?

El precio más bajo de JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) para el año ha sido 80.62. La comparación con los actuales 94.80 y 80.62 - 103.37 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBRE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBRE?

En el pasado, JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 94.72 y -5.45% después de las acciones corporativas.

Rango diario
94.80 94.90
Rango anual
80.62 103.37
Cierres anteriores
94.72
Open
94.90
Bid
94.80
Ask
95.10
Low
94.80
High
94.90
Volumen
2
Cambio diario
0.08%
Cambio mensual
0.50%
Cambio a 6 meses
1.94%
Cambio anual
-5.45%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8