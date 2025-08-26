- Aperçu
BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF
Le taux de change de BBRE a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.53 et à un maximum de 94.92.
Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BBRE Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BBRE aujourd'hui ?
L'action JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF est cotée à 94.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.11%, a clôturé hier à 94.82 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de BBRE présente ces mises à jour.
L'action JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF verse-t-elle des dividendes ?
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF est actuellement valorisé à 94.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.53% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBRE.
Comment acheter des actions BBRE ?
Vous pouvez acheter des actions JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF au cours actuel de 94.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 94.72 ou de 95.02, le 8 et le -0.21% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBRE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BBRE ?
Investir dans JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 80.62 - 103.37 et le prix actuel 94.72. Beaucoup comparent 0.41% et 1.85% avant de passer des ordres à 94.72 ou 95.02. Consultez le graphique du cours de BBRE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF ?
Le cours le plus élevé de JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF l'année dernière était 103.37. Au cours de 80.62 - 103.37, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 94.82 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF ?
Le cours le plus bas de JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) sur l'année a été 80.62. Sa comparaison avec 94.72 et 80.62 - 103.37 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBRE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BBRE a-t-elle été divisée ?
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 94.82 et -5.53% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 94.82
- Ouverture
- 94.92
- Bid
- 94.72
- Ask
- 95.02
- Plus Bas
- 94.53
- Plus Haut
- 94.92
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- 0.41%
- Changement à 6 Mois
- 1.85%
- Changement Annuel
- -5.53%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8