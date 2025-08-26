- Übersicht
BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF
Der Wechselkurs von BBRE hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.76 bis zu einem Hoch von 95.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBRE heute?
Die Aktie von JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) notiert heute bei 94.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 94.72 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von BBRE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBRE Dividenden?
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF wird derzeit mit 94.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBRE zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBRE-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) zum aktuellen Kurs von 94.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 94.90 oder 95.20 platziert, während 7 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBRE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBRE-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF müssen die jährliche Spanne 80.62 - 103.37 und der aktuelle Kurs 94.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.60% und 2.04%, bevor sie Orders zu 94.90 oder 95.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBRE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) im vergangenen Jahr lag bei 103.37. Innerhalb von 80.62 - 103.37 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 94.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) im Laufe des Jahres betrug 80.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 94.90 und der Spanne 80.62 - 103.37 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBRE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBRE statt?
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 94.72 und -5.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.72
- Eröffnung
- 94.90
- Bid
- 94.90
- Ask
- 95.20
- Tief
- 94.76
- Hoch
- 95.01
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 0.60%
- 6-Monatsänderung
- 2.04%
- Jahresänderung
- -5.35%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8