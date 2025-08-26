クォートセクション
通貨 / BBRE
株に戻る

BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

94.80 USD 0.08 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBREの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり94.80の安値と94.90の高値で取引されました。

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBRE News

よくあるご質問

BBRE株の現在の価格は？

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFの株価は本日94.80です。0.08%内で取引され、前日の終値は94.72、取引量は2に達しました。BBREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFの株は配当を出しますか？

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFの現在の価格は94.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.45%やUSDにも注目します。BBREの動きはライブチャートで確認できます。

BBRE株を買う方法は？

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFの株は現在94.80で購入可能です。注文は通常94.80または95.10付近で行われ、2や-0.11%が市場の動きを示します。BBREの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBRE株に投資する方法は？

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFへの投資では、年間の値幅80.62 - 103.37と現在の94.80を考慮します。注文は多くの場合94.80や95.10で行われる前に、0.50%や1.94%と比較されます。BBREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETFの株の最高値は？

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETFの過去1年の最高値は103.37でした。80.62 - 103.37内で株価は大きく変動し、94.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETFの株の最低値は？

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF(BBRE)の年間最安値は80.62でした。現在の94.80や80.62 - 103.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBREの動きはライブチャートで確認できます。

BBREの株式分割はいつ行われましたか？

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、94.72、-5.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
94.80 94.90
1年のレンジ
80.62 103.37
以前の終値
94.72
始値
94.90
買値
94.80
買値
95.10
安値
94.80
高値
94.90
出来高
2
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
0.50%
6ヶ月の変化
1.94%
1年の変化
-5.45%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8