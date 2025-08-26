- 概要
BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF
BBREの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり94.80の安値と94.90の高値で取引されました。
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BBRE News
よくあるご質問
BBRE株の現在の価格は？
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFの株価は本日94.80です。0.08%内で取引され、前日の終値は94.72、取引量は2に達しました。BBREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFの株は配当を出しますか？
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFの現在の価格は94.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.45%やUSDにも注目します。BBREの動きはライブチャートで確認できます。
BBRE株を買う方法は？
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFの株は現在94.80で購入可能です。注文は通常94.80または95.10付近で行われ、2や-0.11%が市場の動きを示します。BBREの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBRE株に投資する方法は？
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFへの投資では、年間の値幅80.62 - 103.37と現在の94.80を考慮します。注文は多くの場合94.80や95.10で行われる前に、0.50%や1.94%と比較されます。BBREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETFの株の最高値は？
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETFの過去1年の最高値は103.37でした。80.62 - 103.37内で株価は大きく変動し、94.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETFの株の最低値は？
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF(BBRE)の年間最安値は80.62でした。現在の94.80や80.62 - 103.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBREの動きはライブチャートで確認できます。
BBREの株式分割はいつ行われましたか？
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、94.72、-5.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 94.72
- 始値
- 94.90
- 買値
- 94.80
- 買値
- 95.10
- 安値
- 94.80
- 高値
- 94.90
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 0.50%
- 6ヶ月の変化
- 1.94%
- 1年の変化
- -5.45%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8