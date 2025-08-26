КотировкиРазделы
BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

94.80 USD 0.08 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBRE за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.80, а максимальная — 94.90.

Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBRE сегодня?

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) сегодня оценивается на уровне 94.80. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 94.72, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF?

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF в настоящее время оценивается в 94.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.45% и USD. Отслеживайте движения BBRE на графике в реальном времени.

Как купить акции BBRE?

Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) по текущей цене 94.80. Ордера обычно размещаются около 94.80 или 95.10, тогда как 2 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBRE?

Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF предполагает учет годового диапазона 80.62 - 103.37 и текущей цены 94.80. Многие сравнивают 0.50% и 1.94% перед размещением ордеров на 94.80 или 95.10. Изучайте ежедневные изменения цены BBRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?

Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) за последний год составила 103.37. Акции заметно колебались в пределах 80.62 - 103.37, сравнение с 94.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?

Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) за год составила 80.62. Сравнение с текущими 94.80 и 80.62 - 103.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBRE?

В прошлом JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.72 и -5.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
94.80 94.90
Годовой диапазон
80.62 103.37
Предыдущее закрытие
94.72
Open
94.90
Bid
94.80
Ask
95.10
Low
94.80
High
94.90
Объем
2
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
1.94%
Годовое изменение
-5.45%
