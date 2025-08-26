- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BBRE: JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF
Курс BBRE за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.80, а максимальная — 94.90.
Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BBRE
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Echoes Of Earlier Easing
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Calm Before The Cut
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBRE сегодня?
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) сегодня оценивается на уровне 94.80. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 94.72, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF?
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF в настоящее время оценивается в 94.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.45% и USD. Отслеживайте движения BBRE на графике в реальном времени.
Как купить акции BBRE?
Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) по текущей цене 94.80. Ордера обычно размещаются около 94.80 или 95.10, тогда как 2 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBRE?
Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF предполагает учет годового диапазона 80.62 - 103.37 и текущей цены 94.80. Многие сравнивают 0.50% и 1.94% перед размещением ордеров на 94.80 или 95.10. Изучайте ежедневные изменения цены BBRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?
Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) за последний год составила 103.37. Акции заметно колебались в пределах 80.62 - 103.37, сравнение с 94.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?
Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) за год составила 80.62. Сравнение с текущими 94.80 и 80.62 - 103.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBRE?
В прошлом JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.72 и -5.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 94.72
- Open
- 94.90
- Bid
- 94.80
- Ask
- 95.10
- Low
- 94.80
- High
- 94.90
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 1.94%
- Годовое изменение
- -5.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8