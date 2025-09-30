- Visão do mercado
BBIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
A taxa do BBIB para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.61 e o mais alto foi 99.64.
Veja a dinâmica do par de moedas J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBIB hoje?
Hoje J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBIB) está avaliado em 99.64. O instrumento é negociado dentro de -0.01%, o fechamento de ontem foi 99.65, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBIB em tempo real.
As ações de J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. pagam dividendos?
Atualmente J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. está avaliado em 99.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.57% e USD. Monitore os movimentos de BBIB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBIB?
Você pode comprar ações de J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBIB) pelo preço atual 99.64. Ordens geralmente são executadas perto de 99.64 ou 99.94, enquanto 2 e 0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBIB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBIB?
Investir em J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. envolve considerar a faixa anual 95.37 - 100.12 e o preço atual 99.64. Muitos comparam 0.23% e 1.19% antes de enviar ordens em 99.64 ou 99.94. Estude as mudanças diárias de preço de BBIB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?
O maior preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) no último ano foi 100.12. As ações oscilaram bastante dentro de 95.37 - 100.12, e a comparação com 99.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?
O menor preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) no ano foi 95.37. A comparação com o preço atual 99.64 e 95.37 - 100.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBIB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBIB?
No passado J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 99.65 e 0.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 99.65
- Open
- 99.61
- Bid
- 99.64
- Ask
- 99.94
- Low
- 99.61
- High
- 99.64
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.01%
- Mudança mensal
- 0.23%
- Mudança de 6 meses
- 1.19%
- Mudança anual
- 0.57%
- Atu.
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8