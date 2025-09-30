- Panoramica
BBIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
Il tasso di cambio BBIB ha avuto una variazione del -0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.61 e ad un massimo di 99.64.
Segui le dinamiche di J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBIB oggi?
Oggi le azioni J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. sono prezzate a 99.64. Viene scambiato all'interno di -0.01%, la chiusura di ieri è stata 99.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBIB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. pagano dividendi?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. è attualmente valutato a 99.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBIB.
Come acquistare azioni BBIB?
Puoi acquistare azioni J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. al prezzo attuale di 99.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 99.64 o 99.94, mentre 2 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBIB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBIB?
Investire in J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. implica considerare l'intervallo annuale 95.37 - 100.12 e il prezzo attuale 99.64. Molti confrontano 0.23% e 1.19% prima di effettuare ordini su 99.64 o 99.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBIB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?
Il prezzo massimo di JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF nell'ultimo anno è stato 100.12. All'interno di 95.37 - 100.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 99.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?
Il prezzo più basso di JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) nel corso dell'anno è stato 95.37. Confrontandolo con gli attuali 99.64 e 95.37 - 100.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBIB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBIB?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 99.65 e 0.57%.
- Chiusura Precedente
- 99.65
- Apertura
- 99.61
- Bid
- 99.64
- Ask
- 99.94
- Minimo
- 99.61
- Massimo
- 99.64
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.01%
- Variazione Mensile
- 0.23%
- Variazione Semestrale
- 1.19%
- Variazione Annuale
- 0.57%
