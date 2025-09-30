QuotazioniSezioni
Valute / BBIB
Tornare a Azioni

BBIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

99.64 USD 0.01 (0.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBIB ha avuto una variazione del -0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.61 e ad un massimo di 99.64.

Segui le dinamiche di J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BBIB oggi?

Oggi le azioni J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. sono prezzate a 99.64. Viene scambiato all'interno di -0.01%, la chiusura di ieri è stata 99.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBIB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. pagano dividendi?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. è attualmente valutato a 99.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBIB.

Come acquistare azioni BBIB?

Puoi acquistare azioni J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. al prezzo attuale di 99.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 99.64 o 99.94, mentre 2 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBIB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BBIB?

Investire in J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. implica considerare l'intervallo annuale 95.37 - 100.12 e il prezzo attuale 99.64. Molti confrontano 0.23% e 1.19% prima di effettuare ordini su 99.64 o 99.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBIB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?

Il prezzo massimo di JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF nell'ultimo anno è stato 100.12. All'interno di 95.37 - 100.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 99.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?

Il prezzo più basso di JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) nel corso dell'anno è stato 95.37. Confrontandolo con gli attuali 99.64 e 95.37 - 100.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBIB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBIB?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 99.65 e 0.57%.

Intervallo Giornaliero
99.61 99.64
Intervallo Annuale
95.37 100.12
Chiusura Precedente
99.65
Apertura
99.61
Bid
99.64
Ask
99.94
Minimo
99.61
Massimo
99.64
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.01%
Variazione Mensile
0.23%
Variazione Semestrale
1.19%
Variazione Annuale
0.57%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8