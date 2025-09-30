- Обзор рынка
BBIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
Курс BBIB за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.61, а максимальная — 99.64.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBIB сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBIB) сегодня оценивается на уровне 99.64. Инструмент торгуется в пределах -0.01%, вчерашнее закрытие составило 99.65, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBIB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. в настоящее время оценивается в 99.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.57% и USD. Отслеживайте движения BBIB на графике в реальном времени.
Как купить акции BBIB?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBIB) по текущей цене 99.64. Ордера обычно размещаются около 99.64 или 99.94, тогда как 2 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBIB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBIB?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. предполагает учет годового диапазона 95.37 - 100.12 и текущей цены 99.64. Многие сравнивают 0.23% и 1.19% перед размещением ордеров на 99.64 или 99.94. Изучайте ежедневные изменения цены BBIB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?
Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) за последний год составила 100.12. Акции заметно колебались в пределах 95.37 - 100.12, сравнение с 99.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?
Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) за год составила 95.37. Сравнение с текущими 99.64 и 95.37 - 100.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBIB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBIB?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.65 и 0.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 99.65
- Open
- 99.61
- Bid
- 99.64
- Ask
- 99.94
- Low
- 99.61
- High
- 99.64
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- 1.19%
- Годовое изменение
- 0.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8