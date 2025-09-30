КотировкиРазделы
Валюты / BBIB
Назад в Рынок акций США

BBIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

99.64 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBIB за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.61, а максимальная — 99.64.

Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBIB сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBIB) сегодня оценивается на уровне 99.64. Инструмент торгуется в пределах -0.01%, вчерашнее закрытие составило 99.65, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBIB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. в настоящее время оценивается в 99.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.57% и USD. Отслеживайте движения BBIB на графике в реальном времени.

Как купить акции BBIB?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBIB) по текущей цене 99.64. Ордера обычно размещаются около 99.64 или 99.94, тогда как 2 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBIB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBIB?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. предполагает учет годового диапазона 95.37 - 100.12 и текущей цены 99.64. Многие сравнивают 0.23% и 1.19% перед размещением ордеров на 99.64 или 99.94. Изучайте ежедневные изменения цены BBIB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?

Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) за последний год составила 100.12. Акции заметно колебались в пределах 95.37 - 100.12, сравнение с 99.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?

Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) за год составила 95.37. Сравнение с текущими 99.64 и 95.37 - 100.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBIB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBIB?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.65 и 0.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
99.61 99.64
Годовой диапазон
95.37 100.12
Предыдущее закрытие
99.65
Open
99.61
Bid
99.64
Ask
99.94
Low
99.61
High
99.64
Объем
2
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
1.19%
Годовое изменение
0.57%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8