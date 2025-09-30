KurseKategorien
BBIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

99.64 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBIB hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.61 bis zu einem Hoch von 99.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BBIB heute?

Die Aktie von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBIB) notiert heute bei 99.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.01% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 99.65 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von BBIB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BBIB Dividenden?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. wird derzeit mit 99.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBIB zu verfolgen.

Wie kaufe ich BBIB-Aktien?

Sie können Aktien von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBIB) zum aktuellen Kurs von 99.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 99.64 oder 99.94 platziert, während 2 und 0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBIB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BBIB-Aktien?

Bei einer Investition in J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. müssen die jährliche Spanne 95.37 - 100.12 und der aktuelle Kurs 99.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.23% und 1.19%, bevor sie Orders zu 99.64 oder 99.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBIB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?

Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) im vergangenen Jahr lag bei 100.12. Innerhalb von 95.37 - 100.12 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 99.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF?

Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) im Laufe des Jahres betrug 95.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 99.64 und der Spanne 95.37 - 100.12 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBIB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BBIB statt?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 99.65 und 0.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
99.61 99.64
Jahresspanne
95.37 100.12
Vorheriger Schlusskurs
99.65
Eröffnung
99.61
Bid
99.64
Ask
99.94
Tief
99.61
Hoch
99.64
Volumen
2
Tagesänderung
-0.01%
Monatsänderung
0.23%
6-Monatsänderung
1.19%
Jahresänderung
0.57%
