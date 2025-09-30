BBIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
今日BBIB汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点99.61和高点99.64进行交易。
关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BBIB股票今天的价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.股票今天的定价为99.64。它在-0.01%范围内交易，昨天的收盘价为99.65，交易量达到2。BBIB的实时价格图表显示了这些更新。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.股票是否支付股息？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.目前的价值为99.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.57%和USD。实时查看图表以跟踪BBIB走势。
如何购买BBIB股票？
您可以以99.64的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.股票。订单通常设置在99.64或99.94附近，而2和0.03%显示市场活动。立即关注BBIB的实时图表更新。
如何投资BBIB股票？
投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.需要考虑年度范围95.37 - 100.12和当前价格99.64。许多人在以99.64或99.94下订单之前，会比较0.23%和。实时查看BBIB价格图表，了解每日变化。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF的最高价格是100.12。在95.37 - 100.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.的绩效。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF（BBIB）的最低价格为95.37。将其与当前的99.64和95.37 - 100.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBIB股票是什么时候拆分的？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.65和0.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 99.65
- 开盘价
- 99.61
- 卖价
- 99.64
- 买价
- 99.94
- 最低价
- 99.61
- 最高价
- 99.64
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 0.23%
- 6个月变化
- 1.19%
- 年变化
- 0.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8