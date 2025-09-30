报价部分
货币 / BBIB
回到股票

BBIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

99.64 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBIB汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点99.61和高点99.64进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BBIB股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.股票今天的定价为99.64。它在-0.01%范围内交易，昨天的收盘价为99.65，交易量达到2。BBIB的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.目前的价值为99.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.57%和USD。实时查看图表以跟踪BBIB走势。

如何购买BBIB股票？

您可以以99.64的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.股票。订单通常设置在99.64或99.94附近，而2和0.03%显示市场活动。立即关注BBIB的实时图表更新。

如何投资BBIB股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.需要考虑年度范围95.37 - 100.12和当前价格99.64。许多人在以99.64或99.94下订单之前，会比较0.23%和。实时查看BBIB价格图表，了解每日变化。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF的最高价格是100.12。在95.37 - 100.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.的绩效。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF（BBIB）的最低价格为95.37。将其与当前的99.64和95.37 - 100.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBIB股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.65和0.57%中可见。

日范围
99.61 99.64
年范围
95.37 100.12
前一天收盘价
99.65
开盘价
99.61
卖价
99.64
买价
99.94
最低价
99.61
最高价
99.64
交易量
2
日变化
-0.01%
月变化
0.23%
6个月变化
1.19%
年变化
0.57%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8