BBIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
BBIBの今日の為替レートは、-0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり99.61の安値と99.64の高値で取引されました。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BBIB株の現在の価格は？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.の株価は本日99.64です。-0.01%内で取引され、前日の終値は99.65、取引量は2に達しました。BBIBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.の株は配当を出しますか？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.の現在の価格は99.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.57%やUSDにも注目します。BBIBの動きはライブチャートで確認できます。
BBIB株を買う方法は？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.の株は現在99.64で購入可能です。注文は通常99.64または99.94付近で行われ、2や0.03%が市場の動きを示します。BBIBの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBIB株に投資する方法は？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.への投資では、年間の値幅95.37 - 100.12と現在の99.64を考慮します。注文は多くの場合99.64や99.94で行われる前に、0.23%や1.19%と比較されます。BBIBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETFの株の最高値は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETFの過去1年の最高値は100.12でした。95.37 - 100.12内で株価は大きく変動し、99.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETFの株の最低値は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF(BBIB)の年間最安値は95.37でした。現在の99.64や95.37 - 100.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBIBの動きはライブチャートで確認できます。
BBIBの株式分割はいつ行われましたか？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、99.65、0.57%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 99.65
- 始値
- 99.61
- 買値
- 99.64
- 買値
- 99.94
- 安値
- 99.61
- 高値
- 99.64
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.01%
- 1ヶ月の変化
- 0.23%
- 6ヶ月の変化
- 1.19%
- 1年の変化
- 0.57%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8