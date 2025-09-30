- Visão do mercado
BBBL: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond
A taxa do BBBL para hoje mudou para -0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.69 e o mais alto foi 49.88.
Veja a dinâmica do par de moedas BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBBL hoje?
Hoje BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) está avaliado em 49.69. O instrumento é negociado dentro de -0.16%, o fechamento de ontem foi 49.77, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBBL em tempo real.
As ações de BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond pagam dividendos?
Atualmente BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond está avaliado em 49.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.08% e USD. Monitore os movimentos de BBBL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBBL?
Você pode comprar ações de BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) pelo preço atual 49.69. Ordens geralmente são executadas perto de 49.69 ou 49.99, enquanto 10 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBBL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBBL?
Investir em BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond envolve considerar a faixa anual 46.03 - 51.46 e o preço atual 49.69. Muitos comparam 1.20% e 2.54% antes de enviar ordens em 49.69 ou 49.99. Estude as mudanças diárias de preço de BBBL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond?
O maior preço de BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) no último ano foi 51.46. As ações oscilaram bastante dentro de 46.03 - 51.46, e a comparação com 49.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond?
O menor preço de BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) no ano foi 46.03. A comparação com o preço atual 49.69 e 46.03 - 51.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBBL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBBL?
No passado BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.77 e -3.08% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 49.77
- Open
- 49.79
- Bid
- 49.69
- Ask
- 49.99
- Low
- 49.69
- High
- 49.88
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.16%
- Mudança mensal
- 1.20%
- Mudança de 6 meses
- 2.54%
- Mudança anual
- -3.08%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8