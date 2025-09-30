- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBBL: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond
Der Wechselkurs von BBBL hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.53 bis zu einem Hoch von 49.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBBL heute?
Die Aktie von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) notiert heute bei 49.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.77 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von BBBL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBBL Dividenden?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond wird derzeit mit 49.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBBL zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBBL-Aktien?
Sie können Aktien von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) zum aktuellen Kurs von 49.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.53 oder 49.83 platziert, während 14 und -0.52% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBBL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBBL-Aktien?
Bei einer Investition in BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond müssen die jährliche Spanne 46.03 - 51.46 und der aktuelle Kurs 49.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.88% und 2.21%, bevor sie Orders zu 49.53 oder 49.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBBL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond?
Der höchste Kurs von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) im vergangenen Jahr lag bei 51.46. Innerhalb von 46.03 - 51.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond?
Der niedrigste Kurs von BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) im Laufe des Jahres betrug 46.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.53 und der Spanne 46.03 - 51.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBBL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBBL statt?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.77 und -3.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.77
- Eröffnung
- 49.79
- Bid
- 49.53
- Ask
- 49.83
- Tief
- 49.53
- Hoch
- 49.88
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- 2.21%
- Jahresänderung
- -3.39%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8