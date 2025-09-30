КотировкиРазделы
BBBL: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond

49.73 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBBL за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.73, а максимальная — 49.88.

Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBBL сегодня?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) сегодня оценивается на уровне 49.73. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 49.77, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBBL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond в настоящее время оценивается в 49.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.00% и USD. Отслеживайте движения BBBL на графике в реальном времени.

Как купить акции BBBL?

Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) по текущей цене 49.73. Ордера обычно размещаются около 49.73 или 50.03, тогда как 9 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBBL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBBL?

Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond предполагает учет годового диапазона 46.03 - 51.46 и текущей цены 49.73. Многие сравнивают 1.28% и 2.62% перед размещением ордеров на 49.73 или 50.03. Изучайте ежедневные изменения цены BBBL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond?

Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) за последний год составила 51.46. Акции заметно колебались в пределах 46.03 - 51.46, сравнение с 49.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond?

Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond (BBBL) за год составила 46.03. Сравнение с текущими 49.73 и 46.03 - 51.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBBL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBBL?

В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.77 и -3.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.73 49.88
Годовой диапазон
46.03 51.46
Предыдущее закрытие
49.77
Open
49.79
Bid
49.73
Ask
50.03
Low
49.73
High
49.88
Объем
9
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
1.28%
6-месячное изменение
2.62%
Годовое изменение
-3.00%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8