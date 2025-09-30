- Visão do mercado
BARK-WT: BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo
A taxa do BARK-WT para hoje mudou para 3.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0297 e o mais alto foi 0.0298.
Veja a dinâmica do par de moedas BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BARK-WT hoje?
Hoje BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) está avaliado em 0.0298. O instrumento é negociado dentro de 3.47%, o fechamento de ontem foi 0.0288, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BARK-WT em tempo real.
As ações de BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo pagam dividendos?
Atualmente BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo está avaliado em 0.0298. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -60.27% e USD. Monitore os movimentos de BARK-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BARK-WT?
Você pode comprar ações de BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) pelo preço atual 0.0298. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0298 ou 0.0328, enquanto 5 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BARK-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BARK-WT?
Investir em BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo envolve considerar a faixa anual 0.0100 - 0.1333 e o preço atual 0.0298. Muitos comparam 81.71% e -54.15% antes de enviar ordens em 0.0298 ou 0.0328. Estude as mudanças diárias de preço de BARK-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bark, Inc.?
O maior preço de Bark, Inc. (BARK-WT) no último ano foi 0.1333. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0100 - 0.1333, e a comparação com 0.0288 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bark, Inc.?
O menor preço de Bark, Inc. (BARK-WT) no ano foi 0.0100. A comparação com o preço atual 0.0298 e 0.0100 - 0.1333 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BARK-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BARK-WT?
No passado BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0288 e -60.27% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0288
- Open
- 0.0297
- Bid
- 0.0298
- Ask
- 0.0328
- Low
- 0.0297
- High
- 0.0298
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 3.47%
- Mudança mensal
- 81.71%
- Mudança de 6 meses
- -54.15%
- Mudança anual
- -60.27%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4