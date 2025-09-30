CotaçõesSeções
BARK-WT
BARK-WT: BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo

0.0298 USD 0.0010 (3.47%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BARK-WT para hoje mudou para 3.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0297 e o mais alto foi 0.0298.

Veja a dinâmica do par de moedas BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BARK-WT hoje?

Hoje BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) está avaliado em 0.0298. O instrumento é negociado dentro de 3.47%, o fechamento de ontem foi 0.0288, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BARK-WT em tempo real.

As ações de BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo pagam dividendos?

Atualmente BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo está avaliado em 0.0298. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -60.27% e USD. Monitore os movimentos de BARK-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BARK-WT?

Você pode comprar ações de BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) pelo preço atual 0.0298. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0298 ou 0.0328, enquanto 5 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BARK-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BARK-WT?

Investir em BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo envolve considerar a faixa anual 0.0100 - 0.1333 e o preço atual 0.0298. Muitos comparam 81.71% e -54.15% antes de enviar ordens em 0.0298 ou 0.0328. Estude as mudanças diárias de preço de BARK-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Bark, Inc.?

O maior preço de Bark, Inc. (BARK-WT) no último ano foi 0.1333. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0100 - 0.1333, e a comparação com 0.0288 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Bark, Inc.?

O menor preço de Bark, Inc. (BARK-WT) no ano foi 0.0100. A comparação com o preço atual 0.0298 e 0.0100 - 0.1333 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BARK-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BARK-WT?

No passado BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0288 e -60.27% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0297 0.0298
Faixa anual
0.0100 0.1333
Fechamento anterior
0.0288
Open
0.0297
Bid
0.0298
Ask
0.0328
Low
0.0297
High
0.0298
Volume
5
Mudança diária
3.47%
Mudança mensal
81.71%
Mudança de 6 meses
-54.15%
Mudança anual
-60.27%
