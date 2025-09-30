- Übersicht
BARK-WT: BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo
Der Wechselkurs von BARK-WT hat sich für heute um 3.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0297 bis zu einem Hoch von 0.0298 gehandelt.
Verfolgen Sie die BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BARK-WT heute?
Die Aktie von BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) notiert heute bei 0.0298. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0288 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von BARK-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BARK-WT Dividenden?
BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo wird derzeit mit 0.0298 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -60.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BARK-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich BARK-WT-Aktien?
Sie können Aktien von BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0298 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0298 oder 0.0328 platziert, während 5 und 0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BARK-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BARK-WT-Aktien?
Bei einer Investition in BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo müssen die jährliche Spanne 0.0100 - 0.1333 und der aktuelle Kurs 0.0298 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 81.71% und -54.15%, bevor sie Orders zu 0.0298 oder 0.0328 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BARK-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bark, Inc.?
Der höchste Kurs von Bark, Inc. (BARK-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.1333. Innerhalb von 0.0100 - 0.1333 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0288 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bark, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Bark, Inc. (BARK-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0298 und der Spanne 0.0100 - 0.1333 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BARK-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BARK-WT statt?
BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0288 und -60.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0288
- Eröffnung
- 0.0297
- Bid
- 0.0298
- Ask
- 0.0328
- Tief
- 0.0297
- Hoch
- 0.0298
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 3.47%
- Monatsänderung
- 81.71%
- 6-Monatsänderung
- -54.15%
- Jahresänderung
- -60.27%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4