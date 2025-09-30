- Aperçu
BARK-WT: BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo
Le taux de change de BARK-WT a changé de 3.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0297 et à un maximum de 0.0298.
Suivez la dynamique BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BARK-WT aujourd'hui ?
L'action BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo est cotée à 0.0298 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.47%, a clôturé hier à 0.0288 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de BARK-WT présente ces mises à jour.
L'action BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo verse-t-elle des dividendes ?
BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo est actuellement valorisé à 0.0298. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -60.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BARK-WT.
Comment acheter des actions BARK-WT ?
Vous pouvez acheter des actions BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo au cours actuel de 0.0298. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0298 ou de 0.0328, le 5 et le 0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BARK-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BARK-WT ?
Investir dans BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0100 - 0.1333 et le prix actuel 0.0298. Beaucoup comparent 81.71% et -54.15% avant de passer des ordres à 0.0298 ou 0.0328. Consultez le graphique du cours de BARK-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bark, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Bark, Inc. l'année dernière était 0.1333. Au cours de 0.0100 - 0.1333, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0288 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bark, Inc. ?
Le cours le plus bas de Bark, Inc. (BARK-WT) sur l'année a été 0.0100. Sa comparaison avec 0.0298 et 0.0100 - 0.1333 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BARK-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BARK-WT a-t-elle été divisée ?
BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0288 et -60.27% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0288
- Ouverture
- 0.0297
- Bid
- 0.0298
- Ask
- 0.0328
- Plus Bas
- 0.0297
- Plus Haut
- 0.0298
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 3.47%
- Changement Mensuel
- 81.71%
- Changement à 6 Mois
- -54.15%
- Changement Annuel
- -60.27%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4