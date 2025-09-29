- Panorámica
BARK-WT: BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo
El tipo de cambio de BARK-WT de hoy ha cambiado un 3.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0297, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0298.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BARK-WT hoy?
BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) se evalúa hoy en 0.0298. El instrumento se negocia dentro de 3.47%; el cierre de ayer ha sido 0.0288 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BARK-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo?
BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo se evalúa actualmente en 0.0298. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -60.27% y USD. Monitoree los movimientos de BARK-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BARK-WT?
Puede comprar acciones de BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) al precio actual de 0.0298. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0298 o 0.0328, mientras que 5 y 0.34% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BARK-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BARK-WT?
Invertir en BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo implica tener en cuenta el rango anual 0.0100 - 0.1333 y el precio actual 0.0298. Muchos comparan 81.71% y -54.15% antes de colocar órdenes en 0.0298 o 0.0328. Estudie los cambios diarios de precios de BARK-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bark, Inc.?
El precio más alto de Bark, Inc. (BARK-WT) en el último año ha sido 0.1333. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0100 - 0.1333, una comparación con 0.0288 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bark, Inc.?
El precio más bajo de Bark, Inc. (BARK-WT) para el año ha sido 0.0100. La comparación con los actuales 0.0298 y 0.0100 - 0.1333 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BARK-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BARK-WT?
En el pasado, BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0288 y -60.27% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0288
- Open
- 0.0297
- Bid
- 0.0298
- Ask
- 0.0328
- Low
- 0.0297
- High
- 0.0298
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 3.47%
- Cambio mensual
- 81.71%
- Cambio a 6 meses
- -54.15%
- Cambio anual
- -60.27%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.