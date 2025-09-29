报价部分
货币 / BARK-WT
回到股票

BARK-WT: BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo

0.0298 USD 0.0010 (3.47%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BARK-WT汇率已更改3.47%。当日，交易品种以低点0.0297和高点0.0298进行交易。

关注BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BARK-WT股票今天的价格是多少？

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo股票今天的定价为0.0298。它在3.47%范围内交易，昨天的收盘价为0.0288，交易量达到5。BARK-WT的实时价格图表显示了这些更新。

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo股票是否支付股息？

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo目前的价值为0.0298。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.27%和USD。实时查看图表以跟踪BARK-WT走势。

如何购买BARK-WT股票？

您可以以0.0298的当前价格购买BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo股票。订单通常设置在0.0298或0.0328附近，而5和0.34%显示市场活动。立即关注BARK-WT的实时图表更新。

如何投资BARK-WT股票？

投资BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo需要考虑年度范围0.0100 - 0.1333和当前价格0.0298。许多人在以0.0298或0.0328下订单之前，会比较81.71%和。实时查看BARK-WT价格图表，了解每日变化。

Bark, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bark, Inc.的最高价格是0.1333。在0.0100 - 0.1333内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo的绩效。

Bark, Inc.股票的最低价格是多少？

Bark, Inc.（BARK-WT）的最低价格为0.0100。将其与当前的0.0298和0.0100 - 0.1333进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BARK-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BARK-WT股票是什么时候拆分的？

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0288和-60.27%中可见。

日范围
0.0297 0.0298
年范围
0.0100 0.1333
前一天收盘价
0.0288
开盘价
0.0297
卖价
0.0298
买价
0.0328
最低价
0.0297
最高价
0.0298
交易量
5
日变化
3.47%
月变化
81.71%
6个月变化
-54.15%
年变化
-60.27%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值