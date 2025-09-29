КотировкиРазделы
BARK-WT: BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo

0.0298 USD 0.0010 (3.47%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BARK-WT за сегодня изменился на 3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0297, а максимальная — 0.0298.

Следите за динамикой BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BARK-WT сегодня?

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0298. Инструмент торгуется в пределах 3.47%, вчерашнее закрытие составило 0.0288, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BARK-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo?

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo в настоящее время оценивается в 0.0298. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.27% и USD. Отслеживайте движения BARK-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции BARK-WT?

Вы можете купить акции BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) по текущей цене 0.0298. Ордера обычно размещаются около 0.0298 или 0.0328, тогда как 5 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BARK-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BARK-WT?

Инвестирование в BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo предполагает учет годового диапазона 0.0100 - 0.1333 и текущей цены 0.0298. Многие сравнивают 81.71% и -54.15% перед размещением ордеров на 0.0298 или 0.0328. Изучайте ежедневные изменения цены BARK-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bark, Inc.?

Самая высокая цена Bark, Inc. (BARK-WT) за последний год составила 0.1333. Акции заметно колебались в пределах 0.0100 - 0.1333, сравнение с 0.0288 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bark, Inc.?

Самая низкая цена Bark, Inc. (BARK-WT) за год составила 0.0100. Сравнение с текущими 0.0298 и 0.0100 - 0.1333 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BARK-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BARK-WT?

В прошлом BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0288 и -60.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0297 0.0298
Годовой диапазон
0.0100 0.1333
Предыдущее закрытие
0.0288
Open
0.0297
Bid
0.0298
Ask
0.0328
Low
0.0297
High
0.0298
Объем
5
Дневное изменение
3.47%
Месячное изменение
81.71%
6-месячное изменение
-54.15%
Годовое изменение
-60.27%
