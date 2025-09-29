- Обзор рынка
BARK-WT: BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo
Курс BARK-WT за сегодня изменился на 3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0297, а максимальная — 0.0298.
Следите за динамикой BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BARK-WT сегодня?
BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0298. Инструмент торгуется в пределах 3.47%, вчерашнее закрытие составило 0.0288, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BARK-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo?
BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo в настоящее время оценивается в 0.0298. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.27% и USD. Отслеживайте движения BARK-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции BARK-WT?
Вы можете купить акции BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo (BARK-WT) по текущей цене 0.0298. Ордера обычно размещаются около 0.0298 или 0.0328, тогда как 5 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BARK-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BARK-WT?
Инвестирование в BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo предполагает учет годового диапазона 0.0100 - 0.1333 и текущей цены 0.0298. Многие сравнивают 81.71% и -54.15% перед размещением ордеров на 0.0298 или 0.0328. Изучайте ежедневные изменения цены BARK-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bark, Inc.?
Самая высокая цена Bark, Inc. (BARK-WT) за последний год составила 0.1333. Акции заметно колебались в пределах 0.0100 - 0.1333, сравнение с 0.0288 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bark, Inc.?
Самая низкая цена Bark, Inc. (BARK-WT) за год составила 0.0100. Сравнение с текущими 0.0298 и 0.0100 - 0.1333 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BARK-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BARK-WT?
В прошлом BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0288 и -60.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0288
- Open
- 0.0297
- Bid
- 0.0298
- Ask
- 0.0328
- Low
- 0.0297
- High
- 0.0298
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 3.47%
- Месячное изменение
- 81.71%
- 6-месячное изменение
- -54.15%
- Годовое изменение
- -60.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%