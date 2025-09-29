クォートセクション
通貨 / BARK-WT
BARK-WT: BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo

0.0298 USD 0.0010 (3.47%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BARK-WTの今日の為替レートは、3.47%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0297の安値と0.0298の高値で取引されました。

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable foダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BARK-WT株の現在の価格は？

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable foの株価は本日0.0298です。3.47%内で取引され、前日の終値は0.0288、取引量は5に達しました。BARK-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable foの株は配当を出しますか？

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable foの現在の価格は0.0298です。配当方針は会社によりますが、投資家は-60.27%やUSDにも注目します。BARK-WTの動きはライブチャートで確認できます。

BARK-WT株を買う方法は？

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable foの株は現在0.0298で購入可能です。注文は通常0.0298または0.0328付近で行われ、5や0.34%が市場の動きを示します。BARK-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

BARK-WT株に投資する方法は？

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable foへの投資では、年間の値幅0.0100 - 0.1333と現在の0.0298を考慮します。注文は多くの場合0.0298や0.0328で行われる前に、81.71%や-54.15%と比較されます。BARK-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bark, Inc.の株の最高値は？

Bark, Inc.の過去1年の最高値は0.1333でした。0.0100 - 0.1333内で株価は大きく変動し、0.0288と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable foのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bark, Inc.の株の最低値は？

Bark, Inc.(BARK-WT)の年間最安値は0.0100でした。現在の0.0298や0.0100 - 0.1333と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BARK-WTの動きはライブチャートで確認できます。

BARK-WTの株式分割はいつ行われましたか？

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable foは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0288、-60.27%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0297 0.0298
1年のレンジ
0.0100 0.1333
以前の終値
0.0288
始値
0.0297
買値
0.0298
買値
0.0328
安値
0.0297
高値
0.0298
出来高
5
1日の変化
3.47%
1ヶ月の変化
81.71%
6ヶ月の変化
-54.15%
1年の変化
-60.27%
