BARK-WT: BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo

0.0298 USD 0.0010 (3.47%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BARK-WT ha avuto una variazione del 3.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0297 e ad un massimo di 0.0298.

Segui le dinamiche di BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BARK-WT oggi?

Oggi le azioni BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo sono prezzate a 0.0298. Viene scambiato all'interno di 3.47%, la chiusura di ieri è stata 0.0288 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BARK-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo pagano dividendi?

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo è attualmente valutato a 0.0298. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -60.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BARK-WT.

Come acquistare azioni BARK-WT?

Puoi acquistare azioni BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo al prezzo attuale di 0.0298. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0298 o 0.0328, mentre 5 e 0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BARK-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BARK-WT?

Investire in BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo implica considerare l'intervallo annuale 0.0100 - 0.1333 e il prezzo attuale 0.0298. Molti confrontano 81.71% e -54.15% prima di effettuare ordini su 0.0298 o 0.0328. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BARK-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bark, Inc.?

Il prezzo massimo di Bark, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1333. All'interno di 0.0100 - 0.1333, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0288 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bark, Inc.?

Il prezzo più basso di Bark, Inc. (BARK-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0100. Confrontandolo con gli attuali 0.0298 e 0.0100 - 0.1333 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BARK-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BARK-WT?

BARK Inc Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable fo ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0288 e -60.27%.

Intervallo Giornaliero
0.0297 0.0298
Intervallo Annuale
0.0100 0.1333
Chiusura Precedente
0.0288
Apertura
0.0297
Bid
0.0298
Ask
0.0328
Minimo
0.0297
Massimo
0.0298
Volume
5
Variazione giornaliera
3.47%
Variazione Mensile
81.71%
Variazione Semestrale
-54.15%
Variazione Annuale
-60.27%
