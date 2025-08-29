Moedas / AXSM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AXSM: Axsome Therapeutics Inc
116.23 USD 0.39 (0.33%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AXSM para hoje mudou para -0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 116.10 e o mais alto foi 116.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Axsome Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXSM Notícias
- Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) Presents at TD Cowen's 5th Annual Novel Mechanisms in Neuropsychiatry & Epilepsy Summit Transcript
- Axsome Therapeutics COO sells shares for $5.2 million
- Axsome Therapeutics no TD Cowen Summit: crescimento estratégico e expansão de pipeline
- Axsome Therapeutics at TD Cowen Summit: Strategic Growth and Pipeline Expansion
- Piper Sandler mantém classificação de ações da Axsome Therapeutics com preço-alvo de US$ 148
- Piper Sandler maintains Axsome Therapeutics stock rating with $148 target
- CEO da Axsome Therapeutics vende ações no valor de US$ 7,3 milhões
- Axsome therapeutics CEO Tabuteau sells $7.3m in shares
- Cantor Fitzgerald mantém classificação da Axsome Therapeutics e preço-alvo
- Cantor Fitzgerald reiterates Axsome Therapeutics stock rating, maintains price target
- Ações de biotecnologia: quem ganha e quem perde se RFK Jr. sair
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Axsome therapeutics director Coleman buys $200k+ in shares
- Axsome Therapeutics Stock Sees RS Rating Rise To 82
- Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Axsome therapeutics director Saad sells $1.14 million in shares
- Axsome Therapeutics at Cantor Conference: Strategic Growth in Brain Health
- Prediction: These 2 Biotech Stocks Could Double in the Next 5 Years
- Why Is Axsome (AXSM) Up 19.2% Since Last Earnings Report?
- Axsome Therapeutics stock rated Overweight by Wells Fargo
- Axsome therapeutics director Jeffs sells $1.66 million in stock
- AbbVie Smashes Earnings, Bets Big On Depression Drug Bretisilocin
Faixa diária
116.10 116.88
Faixa anual
75.56 139.13
- Fechamento anterior
- 116.62
- Open
- 116.37
- Bid
- 116.23
- Ask
- 116.53
- Low
- 116.10
- High
- 116.88
- Volume
- 21
- Mudança diária
- -0.33%
- Mudança mensal
- -4.27%
- Mudança de 6 meses
- 3.28%
- Mudança anual
- 28.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh