117.74 USD 1.79 (1.54%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AXSM ha avuto una variazione del 1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 115.88 e ad un massimo di 117.79.

Segui le dinamiche di Axsome Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
115.88 117.79
Intervallo Annuale
75.56 139.13
Chiusura Precedente
115.95
Apertura
115.96
Bid
117.74
Ask
118.04
Minimo
115.88
Massimo
117.79
Volume
705
Variazione giornaliera
1.54%
Variazione Mensile
-3.02%
Variazione Semestrale
4.62%
Variazione Annuale
30.47%
