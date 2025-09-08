CotizacionesSecciones
Divisas / AXSM
Volver a Acciones

AXSM: Axsome Therapeutics Inc

116.62 USD 2.52 (2.21%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AXSM de hoy ha cambiado un 2.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 113.85, mientras que el máximo ha alcanzado 118.43.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Axsome Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXSM News

Rango diario
113.85 118.43
Rango anual
75.56 139.13
Cierres anteriores
114.10
Open
114.48
Bid
116.62
Ask
116.92
Low
113.85
High
118.43
Volumen
1.218 K
Cambio diario
2.21%
Cambio mensual
-3.95%
Cambio a 6 meses
3.63%
Cambio anual
29.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B