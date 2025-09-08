Divisas / AXSM
AXSM: Axsome Therapeutics Inc
116.62 USD 2.52 (2.21%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AXSM de hoy ha cambiado un 2.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 113.85, mientras que el máximo ha alcanzado 118.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Axsome Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AXSM News
- COO de Axsome Therapeutics vende acciones por 5,2 millones de dólares
- Axsome Therapeutics en Cumbre TD Cowen: Crecimiento estratégico y expansión
- Axsome Therapeutics en la Cumbre de TD Cowen: Crecimiento estratégico y expansión
- Piper Sandler mantiene calificación de Axsome Therapeutics con objetivo de 148 dólares
- Piper Sandler mantiene calificación de Axsome Therapeutics con objetivo de $148
- El director ejecutivo de Axsome Therapeutics vende acciones por 7,3 millones de dólares
- CEO de Axsome Therapeutics vende acciones por $7.3 mil millones
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de acciones de Axsome Therapeutics, mantiene precio objetivo
- Cantor Fitzgerald mantiene calificación y precio objetivo para Axsome Therapeutics
- Acciones de biotecnología: Quién gana y quién pierde si RFK Jr. se va
- Acciones de biotecnología: Ganadores y perdedores ante posible salida de RFK Jr.
- La posible salida de RFK Jr. del HHS podría beneficiar a las acciones de biotecnología, según RBC
- El director de Axsome Therapeutics, Coleman, compra acciones por más de 200.000 dólares
Rango diario
113.85 118.43
Rango anual
75.56 139.13
- Cierres anteriores
- 114.10
- Open
- 114.48
- Bid
- 116.62
- Ask
- 116.92
- Low
- 113.85
- High
- 118.43
- Volumen
- 1.218 K
- Cambio diario
- 2.21%
- Cambio mensual
- -3.95%
- Cambio a 6 meses
- 3.63%
- Cambio anual
- 29.23%
