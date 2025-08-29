通貨 / AXSM
AXSM: Axsome Therapeutics Inc
118.63 USD 2.01 (1.72%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AXSMの今日の為替レートは、1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり115.56の安値と118.77の高値で取引されました。
Axsome Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
115.56 118.77
1年のレンジ
75.56 139.13
- 以前の終値
- 116.62
- 始値
- 116.37
- 買値
- 118.63
- 買値
- 118.93
- 安値
- 115.56
- 高値
- 118.77
- 出来高
- 986
- 1日の変化
- 1.72%
- 1ヶ月の変化
- -2.29%
- 6ヶ月の変化
- 5.41%
- 1年の変化
- 31.46%
