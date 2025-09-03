CotationsSections
Devises / AXSM
Retour à Actions

AXSM: Axsome Therapeutics Inc

115.95 USD 2.68 (2.26%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AXSM a changé de -2.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 115.76 et à un maximum de 118.77.

Suivez la dynamique Axsome Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXSM Nouvelles

Range quotidien
115.76 118.77
Range Annuel
75.56 139.13
Clôture Précédente
118.63
Ouverture
118.71
Bid
115.95
Ask
116.25
Plus Bas
115.76
Plus Haut
118.77
Volume
1.022 K
Changement quotidien
-2.26%
Changement Mensuel
-4.50%
Changement à 6 Mois
3.03%
Changement Annuel
28.49%
20 septembre, samedi