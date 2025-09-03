Devises / AXSM
AXSM: Axsome Therapeutics Inc
115.95 USD 2.68 (2.26%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AXSM a changé de -2.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 115.76 et à un maximum de 118.77.
Suivez la dynamique Axsome Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AXSM Nouvelles
- Le directeur des opérations d’Axsome Therapeutics vend des actions pour 5,2 millions $
- Axsome Therapeutics au sommet TD Cowen : Croissance stratégique et expansion du pipeline
- Piper Sandler maintient la notation d’Axsome Therapeutics avec un objectif de 148€
- Le PDG d’Axsome Therapeutics, Tabuteau, vend des actions pour 7,3 millions €
- Cantor Fitzgerald maintient sa notation et son objectif de prix pour Axsome Therapeutics
- Actions biotechnologiques : qui gagne et qui perd si RFK Jr. s’en va
- Le départ potentiel de RFK Jr. du HHS pourrait profiter aux actions biotech, selon RBC
- Le directeur d’Axsome Therapeutics, Coleman, achète des actions pour plus de 200.000€
Range quotidien
115.76 118.77
Range Annuel
75.56 139.13
- Clôture Précédente
- 118.63
- Ouverture
- 118.71
- Bid
- 115.95
- Ask
- 116.25
- Plus Bas
- 115.76
- Plus Haut
- 118.77
- Volume
- 1.022 K
- Changement quotidien
- -2.26%
- Changement Mensuel
- -4.50%
- Changement à 6 Mois
- 3.03%
- Changement Annuel
- 28.49%
20 septembre, samedi